Японцы протестировали летающий автомобиль с водителем на борту

Японцы заявили об успешных испытаниях летающего автомобиля с пилотом на борту. Его сконструировала компания SkyDrive.

Машина может находиться в воздухе от пяти до десяти минут. Во время испытаний авто продержалось на высоте четыре минуты, сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя проекта Томохиро Фукудзаву. Место испытания было окружено специальной сеткой. Сама машина похожа на обтекаемый гладкий мотоцикл с пропеллерами.

Скорость передвижения летающей машины SD-03 пока небольшая — несколько километров в час. Разработчики стараются увеличить скорость автомобиля и время его полета. Фукудзава надеется, что уже к 2023 году можно будет начать серийное производство. Но в первую очередь нужно решить вопросы безопасности.

Проект компании SkyDrive является самым успешным из всех, которые связаны с производством летающих машин. В будущем люди смогут управлять такими автомобилями без лицензии пилота. Для посадки и старта аппарата не требуются специальные площадки. Летающие машины помогут избавиться от пробок и хлопот в аэропортах.