Лавров пообещал, что в России не отключат интернет

Россия не останется без доступа к интернету, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава дипведомства сообщил об этом, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», передал ТАСС.

«Не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — заверил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что обеспечение доступа к интернету в стране является одной из задач, поставленных российским лидером Владимиром Путиным.

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены», — сказал министр иностранных дел.

Американский телеканал NВС ранее, 24 февраля, сообщал, что спецслужбы США якобы предложили президенту Джо Байдену несколько вариантов «атак» против России, включая отключение интернета.

Минцифры в марте сообщало, что у властей нет планов отключения России от глобальной сети. Таким образом ведомство отреагировало на публикации СМИ, которые писали, что Минцифры разослало госорганам сообщения с рекомендациями завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте». В Минцифры объяснили, что такие просьбы разослали в связи с кибератаками на российские сайты из-за рубежа.