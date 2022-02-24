Американские спецслужбы предложили президенту США Джо Байдену несколько вариантов «атаки против России». Среди них — нарушения интернет-соединения, отключение электроснабжения и дестабилизация работы железной дороги. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Возможные меры должны подорвать способность РФ поддерживать проведение специальной военной операции в Донбассе.

Окончательное решение по вопросу в Белом доме пока не приняли, отметили два сотрудника разведки США, представитель западной и информированный источник. Предложенных Байдену опций, тем не менее, достаточно.

«Вы можете делать все, что угодно — от замедления поездов до их схода с рельсов», — подчеркнул знакомый с ситуацией собеседник телеканала.

В качестве отдельной меры воздействия американские спецслужбы рассматривают «масштабную кибератаку» на российские ресурсы. По словам источника, цель большинства подобных атак — нарушение функционирования. Об уничтожении речи не идет, поэтому их якобы нельзя считать актом войны США против России.

«Смысл в том, чтобы навредить сетям, а не людям», — подчеркнул собеседник телеканала.

Сам Байден пообещал, что по России ударят «разрушительные» санкции G7. По предварительным данным, ограничительные меры Соединенных Штатов направят против нефтяных компаний, бизнесменов и лично Владимира Путина.

Россия начала военную спецоперацию в Донбассе утром 24 февраля после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось за помощью.