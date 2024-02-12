Технологии 12 февраля 2024, 14:39 Курсы операторов БПЛА и борцов с дронами запустили в Ростехе Ростех на базе «РТ-Техприемки» начал готовить специалистов по борьбе с БПЛА РИА «Новости»

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В России начали обучать не только операторов беспилотников, но и специалистов по защите от этих аппаратов. Курсы стартовали на базе дочерней компании «РТ-Техприемка», сообщил Ростех.

В учебном центре подготовят специалистов трех направлений — по управлению дронами, противодействию этим аппаратам и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА.

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Кроме сотрудников служб безопасности, в обучении примут участие геодезисты, строители, картографы, энергетики, агрономы, инженеры, работники лесничеств, специалисты нефтегазовой сферы, экологи, видеооператоры и фотографы. Абитуриенты должны иметь среднее специальное или высшее образование.

Длительность обучения зависит от выбранного курса. Самая кратковременная программа рассчитана на 30 часов, длительная — 165. На практических занятиях будущие специалисты отработают предполетную и летную подготовку.

Курсы по БПЛА для военных стартовали в Балашихе на базе дивизии имени Дзержинского. В качестве инструкторов выступили опытные специалисты, участники спецоперации на Украине.