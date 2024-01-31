Подмосковье 31 января 2024, 11:51 Курс по подготовке пилотов БПЛА запустили в дивизии Дзержинского в Балашихе Пресс-служба Росгвардии

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Специалисты дивизии имени Дзержинского в Балашихе начали подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов. На курсе бойцы проходят теорию, учатся управлять на симуляторах и изучают техническое обслуживание дронов.

Программу обучения и материальную базу создавали в дивизии совместно с Главным управлением подготовки войск Росгвардии. Беспилотники сейчас активно используются при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. На курсы приехали специалисты войск Национальной гвардии из всех округов Подмосковья.

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Все полученные навыки операторы оттачивают на практике: учатся пилотировать на небольшой высоте, запоминать местность по экрану с квадрокоптера и передавать данные с точки. Тренировки проводят опытные инструкторы, участники специальной военной операции. После прохождения курса военнослужащих ждет экзамен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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