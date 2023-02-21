Технологии 21 февраля 2023, 21:23 Культовую игру Angry Birds удалят из Google Play Разработчик Rovio Entertainm сообщил, что удалит Angry Birds из Google Play 23 февраля Кинопоиск

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Компания-разработчик популярной игры Angry Birds заявила, что удалит приложение из Google Play и Play Store 23 февраля. Информацию об этом Rovio Entertainment опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания объяснила решение тем, что приложение Angry Birds мешало продвижению новых продуктов разработчика, связанных со «злыми птичками». Поклонникам игры предложили обратить внимание на приложения Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Dream Blast и другие.

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Разработчик заверил, что уже установленные приложения Angry Birds продолжат работать на устройствах. Компания решила не удалять игру из App Store. Ее переименуют Angry Birds в Red’s First Fligh, однако это может быть пересмотрено.

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Российский маркетплейс RuStore, запущенный весной 2022 года в ответ на блокировку оплат покупок для россиян, дал возможность размещать на своей площадке платные приложения. Речь идет прежде всего об играх. Пользователи могут оплатить покупки через систему быстрых платежей или со счета мобильного телефона.