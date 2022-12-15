Технологии 15 декабря 2022, 07:16 Российские космонавты отложили выход в открытый космос из-за проблем на корабле «Союз» Разгерметизация корабля «Союз» стала причиной отмены выхода космонавтов в открытый космос Роскосмос

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Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с МКС в открытый космос отменили по техническим причинам. В NASA объяснили срыв планов разгерметизацией на корабле «Союз», рассказали «Известия».

Российские космонавты не смогут выйти в открытый космос, объявил утром 15 декабря Роскосмос. Причину объяснил специалист Центра управления полетами, переговоры которого с экипажем транслировало NASA. Произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», который пристыковали к МКС. Экипаж в безопасности, так как изнутри «Союз» остался герметичным. Однако подготовку к выходу в космос решили свернуть и начали обратное шлюзование.

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Командир МКС-68 Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин должны были выйти в открытый космос в 05:20 на 6 часов 37 минут для того, что перенести манипулятором ERA радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», рассказали в Роскосмосе.

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