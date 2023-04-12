Важное 12 апреля 2023, 14:37 Космонавтику сочли востребованной для развития России Путин: космонавтика — не научная фантастика, а то, что сегодня требуется для развития РФ РИА «Новости»

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Космонавтика вышла из разряда научной фантастики. Она необходима для развития России. На это указал сделал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщила пресс-служба Кремля.

«Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня — прямо сегодня требуется народному хозяйству», — отметил глава государства.

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Встреча началась с поздравления всех, кто работает в космической отрасли или причастен к этой сфере деятельности.

«С Днем космонавтики! Хочу пожелать всему огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса», — сказал Путин.

Во время беседы речь зашла о создании Российской орбитальной станции, одной из задач которой является подготовка к реализации планов России по Луне.

Ранее роль советского космонавта Юрия Гагарина в освоении космоса отметили в НАСА.