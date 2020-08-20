Космонавт объяснил, как места утечки воздуха ищут на МКС

Он пояснил, что после того как становится понятно, в каком из сегментов идет утечка, дальше также проверяются все модули.

«Если утечка воздуха небольшая, то она находится в течение суток или двух. В зависимости от градиента падения давления. Есть такое понятие, как критическое давление, при котором мы должны уходить и покидать станцию. Чем больше дырка, тем быстрее давление падает, тем меньше времени на поиски», — пояснил он.

Для поиска места утечки в модуле используются специальные ультразвуковые устройства, которые позволяют найти негерметичность. При этом он уточнил, что изолироваться экипажу в одном отсеке не нужно. Нужно просто перекрыть люк между сегментами, чтобы продолжить поиски утечки.

Михаил Корниенко заявил, что подобные утечки на МКС были и раньше. В частности, во время полета американца Майкла Фойла утечку нашли в иллюминаторе.

«Нашли, закрутили — не вопрос. Вот недавно дырка была, много шума вокруг нее было. С такой дырой в два миллиметра сразу видели, что давление в станции падает, но у экипажа был резерв две недели», — подытожил эксперт.

То, что на МКС произошла утечка воздуха, подтвердила пресс-служба Роскосмоса. Там уточнили, что члены экипажа перейдут в модуль «Звезда», чтобы проконтролировать давление в модулях американского сегмента. В российской части станции американцы останутся на три дня для проведения штатных работ. Угрозы для экипажа и станции утечка воздуха не представляет.