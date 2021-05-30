Космический грузовик «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем орбитальной станции КНР

Китайский космический корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем орбитальной станции «Тяньхэ». Процесс стыковки занял примерно восемь часов.

По данным Канцелярии программы пилотируемой космонавтики КНР, стыковка прошла в 5:01 по пекинскому времени (00:01 по московскому времени), сообщило агентство «Синьхуа».

Теперь «Тяньчжоу-2» пополнит запасы топлива «Тяньхэ». Помимо этого, запланировано проведение испытаний оборудования.

Запуск «Тяньчжоу-2» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7 Y3» прошел накануне с космодрома «Вэньчан» у побережья провинции Хайнань. Базовый модуль будущей орбитальной станции КНР был запущен в апреле. На завершение ее строительства потребуется чуть больше года.

В июне пилотируемый «Шэньчжоу-12» должен доставить на «Тяньхэ» трех космонавтов. Они займутся сборки и подключением оборудования.

«Тяньхэ» будет в несколько раз меньше Международной космической станции. Ее вес составит порядка 100 тонн.