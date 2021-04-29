Китай запустил основной модуль национальной орбитальной станции

В четверг, 29 апреля, Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5B» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции. Космический аппарат стартовал с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань.

«Ракета „Чанчжэн-5B“ („Великий поход — 5B“, CZ-5), несущая модуль „Тяньхэ“, заправлена ​​топливом и готова к запуску», — сообщили во время трансляции на Центральном телевидении КНР.

Основной модуль станции получил название «Тяньхэ». Его длина составляет 16,6 метра, а максимальный диаметр 4,2 метра. На данный момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. На основном модуле будут располагаться центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа. На модуле будут проводиться некоторые научные и технические эксперименты.

В основном модуле смогут уместиться до шести человек экипажа. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году.

В России также планируют запустить свою орбитальную станцию. По заявлению Рогозина, сейчас перерабатывают научно-энергетический модуль (НЭМ) для новой космической станции.