Технологии 09 августа 2023, 07:16 Космическая гонка — между США и Китаем. Глава НАСА исключил Россию из борьбы за Луну Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Россия не участвует в космической гонке за Луну piqsels

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Россия не успеет высадить своих космонавтов на Луне до того, как это сделают США или Китай. Фактически она не является участником космической гонки, заявил на пресс-конференции глава НАСА Билл Нельсон. Его процитировал «Интерфакс».

«Космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем», — заявил он журналистам.

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По мнению Билла Нильсона, Роскосмос не сможет отправить людей на Южный полюс Луны в те же сроки, что США и КНР. Он опасается, что если Китай сделает это первым, американцы не смогут претендовать на потенциально богатые ресурсами, в том числе водой для будущих миссий, территории.

Глава НАСА подтвердил, что США давно и плодотворно наладили сотрудничество с Россией. Он пожелал успехов организаторам миссии «Луна-25».

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и исследовательской станцией «Луна-25» запустят в космос 11 августа, сообщили «Известия». Ее задача — изучить грунт и верхний слой реголита.