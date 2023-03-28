Технологии 28 марта 2023, 13:24 Корабль «Союз МС-22» покинул МКС без экипажа ТАСС: поврежденный корабль «Союз МС-22» покинул МКС без экипажа NASA

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Космический корабль «Союз МС-22» отстыковался от российского сегмента Международной космической станции без членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Центре управления полетами.

По расчетам специалистов, аппарат приземлится к юго-востоку от казахстанского города Жезказган около 14:45 по московскому времени.

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На Землю на корабле вернутся 218 килограммов грузов, среди которых оборудование для анализа, а также результаты научных экспериментов.

На планету в том числе доставят аккумулятор скафандра, который разрядился во время выхода в открытый космос космонавтов Дениса Матвеева и Олега Артемьева в августе 2022 года, результаты эксперимента «Пробиовит» по результатам пробиотики в космосе и эксперимента «Каскад» по выращиванию грибной культуры.

Ранее стало известно, что члены экипажа аварийного корабля «Союз МС-22», астронавт НАСА Франциско Рубио, а также космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев вернутся на Землю в сентябре на корабле «Союз МС-23».