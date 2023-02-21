21 февраля 2023, 09:37
Экипаж аварийного «Союза МС-22» вернется на землю в сентябре
Роскосмос: экипаж корабля «Союз МС-22» вернется на землю в сентябре 2023 года
Члены экипажа аварийного корабля «Союз МС-22» — космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио — вернутся на землю в сентябре. Об этом сообщил Роскосмос.
«Изначально Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио должны были приземляться на „Союзе МС-22“ 28 марта 2023 года. Теперь же это планируется сделать на „Союзе МС-23“ в сентябре 2023 года», — говорится в сообщении корпорации.
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На корабле «Союз МС-22» в декабре произошла разгерметизация системы терморегулирования. В радиатор попал микрометеорит, и корабль получил повреждения внешней обшивки. Из-за нештатной ситуации к МКС решили запустить беспилотный «Союз МС-23». Изначально запуск планировался не позднее первой декады марта.
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Корабль заменит аварийный «Союз МС-22», космонавты и астронавт смогут вернуться домой. Орбиту уже приготовили к возвращению «Союза МС-22».
В феврале утечка теплоносителя произошла на корабле «Прогресс МС-21». Повреждение было также вызвано внешним воздействием.
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