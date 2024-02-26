26 февраля 2024, 05:37
Комплексную систему защиты объектов от беспилотников «Ступор» создали в России
Кустарев: в РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА «Ступор»
В России создали комплексную защиту объектов от беспилотников. Она способна выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами, рассказал РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.
«Была разработана единая система „Ступор“ на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат», — рассказал директор.
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Разработчики объединили в единую систему устройства, работающие на разных принципах, это позволило сделать систему большей надежности и с меньшим количеством ложных срабатываний. В программе заложен искусственный интеллект, благодаря чему «Ступор» работает без оператора. Отчеты загружаются на телефон, сообщил Кустарев.
В зоне СВО Россия эффективно решила проблему с украинскими дронами. Российские войска уничтожили операторов дронов, лишив ВСУ беспилотной авиации.
Беспилотники
Искусственный интеллект
Россия
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