Мир 26 февраля 2024, 04:48 Россия успешно решила проблему с украинскими дронами в зоне СВО — экс-разведчик США Риттер: ВС РФ уничтожили операторов дронов, лишив ВСУ беспилотной авиации РИА «Новости»

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Вооруженные силы России эффективно решили проблему с беспилотной авиацией ВСУ в зоне спецоперации. Российские войска уничтожили украинских операторов дронов, рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей, которые ими управляют. И русские уничтожили этих людей», — сказал американский военный.

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Бойцы ВС России вычисляли и уничтожали как отдельных специалистов, так и целые подразделения операторов БПЛА. Сейчас ВСУ не могу проводить эффективные операции с дронами, отметил Риттер.

За прошедшие сутки силы ПВО России уничтожили 77 украинских дронов и шесть ракет РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.