Хакеры добрались до российских компаний из-за уязвимостей в ПО Microsoft

Около 40 российских компаний атаковали хакеры, которые использовали брешь в защите программы Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».

«В течение последней недели эксперты „Лаборатории Касперского“ фиксируют рост количества попыток эксплуатации этих уязвимостей для проникновения в корпоративные сети с целью кражи конфиденциальных данных, а также, вполне вероятно, использования шифровальщиков. В России атаковано уже около 40 компаний», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В «Лаборатории Касперского» посоветовали установить обновление от Microsoft, а в случае атаки обращаться за расследованием.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что под угрозой из-за уязвимости Exchange Server оказались более 20 тысяч американских компаний. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме следят за ситуацией.

Источник Bloomberg рассказал, что от хакерских атак уже пострадали более 60 тысяч организаций по всему миру, которые пользуются программами Microsoft.