Acer ушла из России

Тайванская компания-производитель компьютерной техники Acer объявила о приостановке деятельности в России из-за последних событий на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Acer.

Acer заявила, что неукоснительно соблюдает правила международной торговли и внимательной следит за происходящим между Россией и Украиной.

«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России», — говорится в сообщении.

Acer добавила, что уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников и прилагает усилия по оказанию помощи каждому человеку и его семье, которых коснулась нынешняя ситуация. В Acer заявили, что мыслями они с пострадавшими людьми. Компания работает с несколькими международными и неправительственными организациями по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее о приостановке предпринимательской деятельности в России объявил крупнейший производитель процессоров и микрочипов Intel. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн ранее заверил «360», что это решение Intеl никак не отразится на работе компьютеров россиян.