«Коммерсант»: Сколтех и НИИ радио создадут оборудование для 6G

Сколтех и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) запланировали создание отечественного оборудования для связи шестого поколения. Ведомствам могут выделить 30 миллиардов рублей на исследования до 2025 года, сообщил «Коммерсант».

Гендиректор НИИ радио Олег Иванов подтвердил информацию, что они совместно со Сколтехом подготовили предложения по разработке российского оборудования 6G.

По информации издания, зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минобрнауки и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере сетей связи 6G. Поручение должны учесть при формировании бюджета на 2023–2025 годы.

В начале июня Минцифры заказало проект дорожной карты по внедрению 6G в России. Документ разработали в НИИ радио.