Исследователи спрогнозировали появление в России 6G

Министерство цифрового развития заказало проект дорожной карты по внедрению в стране сетей связи шестого поколения (6G). Документ подготовило НИИ радио. В презентации говорится о доступе к голографическим звонкам и тактильному интернету, а также об управлении такими сетями с помощью искусственного интеллекта, сообщили «Известия».

Как рассказал изданию замдиректора научно-технического центра НИИ Евгений Девяткин, в сетях 6G может появиться голографическая связь — передача трехмерных изображений в реальном времени.

Сама сеть объединит наземный и спутниковый сегменты. Искусственный интеллект определит оптимальное положение базовых станций, поможет снизить потребление энергии, обнаружит и устранит сбои в работе.

Пиковая скорость передачи данных будет превышать один терабит в секунду, для этого нужен диапазон частот от 100 гигагерц до одного терагерца, заявил специалист Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернету вещей Дмитрий Лаконцев.

Опытная эксплуатация сетей 6G начнется не ранее 2028 года, а серийное оборудование появится на рубеже 2030-х, прогнозирует специалист Сколтеха Александр Сиволобов.

Полномасштабное коммерческое использование стоит ждать к 2035 году, считает Девяткин.