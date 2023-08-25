Транспорт 25 августа 2023, 22:57 Цены будут расти. Россиян призвали уже сейчас приобрести зимнюю резину Автоэксперт Славнов: зимние шины надо купить заранее из-за сезонного подорожания Freepik

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Российским автовладельцам напророчили повышение стоимости зимних шин в связи с падением курса рубля. Эксперты не ожидают дефицита, нишу ушедших брендов занимают отечественные производители. Они зависят от поставок натурального каучука из стран Юго-Восточной Азии, все контракты на который оформлены в иностранной валюте. «360» разбирался, стоит ли покупать зимние шины заранее и есть ли шанс на снижение цен.

Объем отечественной продукции на внутреннем рынке напрямую зависит от курса рубля, отметил исполнительный директор ТД «Кама» Тимур Шарипов в интервью «Российской газете». По его словам, сейчас курс иностранной валюты вырос, поэтому рынок распределяется между российскими производителями. Из этого следует, что дефицита покрышек не будет, считает эксперт.

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А вот цена на них вырастет, так как основной ингредиент — натуральный каучук — в Россию импортируют, и контракты на ввоз сырья заключены в иностранной валюте. Производители вынуждены поднимать цены из-за низкой маржинальности рынка, рассказал эксперт. Они не могут себе позволить покупать сырье по более высоким ценам, в то же время оставляя прежней конечную стоимость продукции.

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал «360», что старая пословица «Готовь сани летом, а телегу — зимой» актуальна как никогда.

Конечно, в наше время уже стоит задумываться о покупке зимней резины. По-моему, в интернет-магазинах на складах она была, есть и будет. Дмитрий Славнов автоэксперт

Специалист напомнил о сезонном подорожании покрышек. Каждый год цены на зимние шины вырастают ближе к декабрю, и это не зависит от курса доллара или евро. Поэтому летом самое время покупать зимнюю резину, уверен эксперт.

«Это сезонность, и это абсолютно нормально. <…> Сейчас самое время выбирать резину, переходить на определенные модели. <…> Все те же бренды остаются, просто многие из них будут теперь под другим названием», — отметил Славнов.

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Собеседник «360» подчеркнул, что сезонное повышение цен наблюдалось и ранее, до введения антироссийских санкций. В результате мониторинга стоимости зимних шин Славнов выяснил, что летом и осенью цены на товар стабильные, а перед зимними заморозками поднимаются. Дорожают и услуги шиномонтажных мастерских, добавил эксперт.

«Конечно, цены будут расти. И не из-за того, что все бренды от нас уходят. Уходят многие, но на их место всегда найдется [тот], кто займет эту нишу другими производителями, которые ничем не хуже», — подытожил автоэксперт.

Несмотря на высокую стоимость зимней резины, экономить на ней не стоит, считают эксперты, ведь от этого зависит безопасность на дороге. Не стоит и дожидаться серьезного гололеда — «переобуваться» надо вовремя.

В России официально запретили использование автомобилей с покрышками не по сезону. Постановление утвердили 2 июня 2023 года, оно вступит в силу уже 1 сентября. За установку не соответствующих требованиям шин также предусмотрели штрафы на сумму от 500 рублей.