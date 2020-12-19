Кибератака не нарушила безопасность ядерного арсенала США

Министерство энергетики США стало последней структурой, подтвердившей, что была взломана хакерами в ходе кибератаки, которая уже названа худшей в истории правительства страны. Ранее об этом сообщали Минюст и министерство внутренней безопасности (МВБ).

Министерство отвечает за управлением ядерным оружием США, уточнило ВВС. Однако его представители утверждают, что безопасность арсенала нарушена не была. Функции безопасности в Национальном управлении по ядерной безопасности (NNSA), которое контролирует ядерное оружие США, не пострадали.

Об обнаружении в своих системах вредоносного ПО ранее заявляла компания Microsoft.

Эксперты дали продолжавшемуся несколько месяцев, как минимум с марта 2020 года, взлому название Sunburst. Они говорят, что могут потребоваться годы, чтобы полностью оценить нанесенный ущерб.

Президент Дональд Трамп пока не прокомментировал кибератаки, но избранный глава государства Джо Байден пообещал сделать кибербезопасность «главным приоритетом» своей администрации.

Однако Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (Cisa) предупредило, что борьба с последствиями вторжения хакеров станет очень сложной задачей.

Эксперты подтвердили, что была повреждена «критическая инфраструктура», скомпрометированы федеральные агентства и компании частного сектора, и что этот ущерб представляет собой «серьезную угрозу». При этом до сих пор неизвестно, что было целью хакеров, и за какой именно информацией они охотились.