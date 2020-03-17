«Киберкоронавирус». Мошенники активизировались на фоне паники вокруг COVID-19

Мошенники воспользовались паникой вокруг коронавируса и стали обманывать людей в интернете. Они отправляют россиянам письма от Всемирной организации здравоохранения и просят пожертвовать деньги для борьбы с пандемией.

Как сообщили РИА «Новости» IT-эксперты, в мировой Сети ходят, возможно, тысячи спам-сообщений на тему COVID-19. В посланиях якобы рассказано о необходимых мерах безопасности. Как только человек нажимает на ссылку в сообщении, он переходит на фишинговый сайт. Там его просят ввести персональные данные, они в итоге попадают к мошенникам. Об этом рассказал руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

Чтобы не стать мишенью для воров, нужно установить систему безопасности на компьютер или любой другой гаджет. Система обнаружит и заблокирует атаки до того, как они смогут навредить.

«Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней», — посоветовал Луис Корронс из компании Avast.

Другой безопасный способ проверки — навести на ссылку курсор мыши. Если высветится URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т. д.), то переходить по ней не стоит. Это отметил директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов. Еще одна рекомендация — удалять письма от незнакомых адресатов.

ВОЗ 11 марта признал вспышку коронавируса пандемией. В мире COVID-19 заразились уже более 182 тысяч, его жертвами стали семь тысяч, почти 80 тысяч вылечились. В России коронавирусом заболели 93 человека. Вся последняя информация о распространении вируса — в материале «360».