Технологии 16 апреля 2024, 01:27 Касперский представил образец смартфона с операционной системой KasperskyOS Freepik

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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

Как отметили в компании Kaspersky, этот один из исследовательских экземпляров телефона. До этого работу операционной системы демонстрировали на азиатских аппаратах.

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«Работает. Это мое (имеется в виду само устройство — прим. ред.). Железка — „Аквариус“. Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — все наше», — заявил Касперский.

Ранее правительство США начало рассматривать возможность запрета американцам и компаниями пользоваться любыми программами, созданными «Лабораторией Касперского». По данным телеканала CNN, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности.