Мир 10 апреля 2024, 04:11 Власти США увидели угрозу нацбезопасности в программах «Лаборатории Касперского» CNN: американцам запретят пользоваться программами «Лаборатории Касперского» РИА «Новости»

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Власти США хотят запретить американским гражданам и компаниями пользоваться любыми программами, созданными «Лабораторией Касперского». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. По данным канала, будущий запрет власти объясняют соображениями национальной безопасности.

По информации журналистов, запрет на использование программ российского разработчика вступит в силу уже в следующем месяце. Такие рекомендации выпустит Министерство торговли США.

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На сегодняшний день правительственные структуры США уже не могут использовать программы российского разработчика, но запрет для частных компаний и обычных граждан журналисты назвали «беспрецедентным».

Летом прошлого года Минпромторг России запретил своим сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Аналогичный запрет распространяется и на работников подведомственных министерству организаций.