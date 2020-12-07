Касперский назвал тренды киберпреступности на ближайшие годы

В ближайшие годы киберпреступники будут атаковать инфраструктуру, делать это очень профессионально. Число мошенников в интернете постоянно будет увеличиваться. Об этом заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По его словам, киберпреступность стала массовой. Особенно аферисты пытаются украсть деньги или данные через интернет во времена экономического кризиса. Ряды преступников постоянно пополняются.

По данным Kaspersky Security Network, в июле ежедневно в мире появлялось свыше 400 тысяч единиц нового вредоносного программного обеспечения.

«Я не знаю, сколько должно быть хакеров, чтобы они каждый день выдавали столько зловредов. Да, у них есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек», — сказал Касперский в интервью РИА «Новости».

Вторым трендом он назвал появление высокопрофессиональных кибербанд. Первая такая группировка появилась в 2014 году. Она называется Сarbanak. Третья тенденция — атаки на инфраструктуру. Их число постоянно увеличивается. По мнению Касперского, со временем атаки будут только усложняться. Все больше технологий попадет под удар. Однако какие именно и в каком порядке, пока трудно сказать.

Ранее сервис доставки заказов PickPoint и его клиенты пострадали из-за атаки хакеров. Двери всех ячеек открылись из-за киберпреступников.