PickPoint пообещал клиентам возместить стоимость украденных после сбоя посылок

Сервис доставки заказов PickPoint восстановит работу своих постаматов в понедельник. Накануне в нем произошел крупный сбой из-за хакеров, и дверцы ячеек открылись.

Об этом рассказала генеральный директор компании Надежда Романова на канале «Россия 24». Она уточнила, что компания компенсирует стоимость всех посылок, которые были украдены.

Ранее в работе сервиса постаматов PickPoint масштабный произошел сбой. Из-за кибератаки двери всех ячеек открылись. От действий хакеров пострадали около четверти аппаратов компании — большую часть их них удалось своевременно отключить.

Представитель PickPoint отметил, что всего в результате кибератаки пострадали 2732 постамата — 25% от количества всех устройств сети.

В Сети появились ролики, на которых видно, как поочередно открываются дверцы постаматов. Почти все ячейка заполнены заказами. В компании отметили, что будут оценивать ущерб после того, как ликвидируют саму проблему.

В ответ на сообщения о проблеме в чате компании просили помочь устранить технических сбой. Если человек до сих пор находился рядом с постаматом, он должен был выключить устройство из розетки, а затем закрыт все дверцы. В компании уточнили, что выполнить действия нужно именно в таком порядке.