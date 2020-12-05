PickPoint пообещал клиентам возместить стоимость украденных после сбоя посылок
Об этом рассказала генеральный директор компании Надежда Романова на канале «Россия 24». Она уточнила, что компания компенсирует стоимость всех посылок, которые были украдены.
Ранее в работе сервиса постаматов PickPoint масштабный произошел сбой. Из-за кибератаки двери всех ячеек открылись. От действий хакеров пострадали около четверти аппаратов компании — большую часть их них удалось своевременно отключить.
Представитель PickPoint отметил, что всего в результате кибератаки пострадали 2732 постамата — 25% от количества всех устройств сети.
В Сети появились ролики, на которых видно, как поочередно открываются дверцы постаматов. Почти все ячейка заполнены заказами. В компании отметили, что будут оценивать ущерб после того, как ликвидируют саму проблему.
В ответ на сообщения о проблеме в чате компании просили помочь устранить технических сбой. Если человек до сих пор находился рядом с постаматом, он должен был выключить устройство из розетки, а затем закрыт все дверцы. В компании уточнили, что выполнить действия нужно именно в таком порядке.