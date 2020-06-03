Касперская предрекла массовую эмиграцию российских IT-специалистов

Представители IT-ассоциации уже написали письмо главе правительства Михаилу Мишустину и попросили признать отрасль пострадавшей от пандемии.

По мнению Касперской, если компании, которые создают технически сложные продукты, обанкротятся, то их восстановление займет годы. Сотрудники таких фирм могут стать невостребованными в России, и им придется искать работу в других странах.

Ранее стало известно, что российские IT-компании приготовились сокращать сотрудников. Некоторые фирмы заявили о заморозке крупных государственных проектов. Зарплату сотрудникам тоже готовы выплатить не все IT-предприятия, задержки по выплатам могут быть несколько месяцев.