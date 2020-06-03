03 июня 2020, 11:09
Касперская предрекла массовую эмиграцию российских IT-специалистов
IT-отрасль несет колоссальные убытки, ее необходимо поддержать в период пандемии, иначе тысячи специалистов этой сферы могут покинуть Россию и уехать работать за рубеж. Об этом РБК заявила председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.
Представители IT-ассоциации уже написали письмо главе правительства Михаилу Мишустину и попросили признать отрасль пострадавшей от пандемии.
По мнению Касперской, если компании, которые создают технически сложные продукты, обанкротятся, то их восстановление займет годы. Сотрудники таких фирм могут стать невостребованными в России, и им придется искать работу в других странах.
Ранее стало известно, что российские IT-компании приготовились сокращать сотрудников. Некоторые фирмы заявили о заморозке крупных государственных проектов. Зарплату сотрудникам тоже готовы выплатить не все IT-предприятия, задержки по выплатам могут быть несколько месяцев.