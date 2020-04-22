Российские IT-компании приготовились сокращать сотрудников

Примерно 16,5% российских IT-компаний уверены, что смогут выплатить заработную плату своим сотрудникам во втором квартале 2020 года. Остальные сообщили о снижении спроса и заморозке крупных государственных проектов, и готовятся оптимизировать расходы и сокращать работников.

Как сообщил газете «Коммерсант» президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, если режим самоизоляции продлится еще на пару месяцев, потерять работу рискуют 18-20 тысяч сотрудников этой отрасли. Из 1,8 миллиона человек, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий примерно 500 тысяч человек работают в IT-отрасли.

Гендиректор компании по подбору и оценке персонала в сфере IT и digital Benchmark Executive Екатерина Бахарева сообщила, что зарплаты топ-менеджеров уже начали уменьшаться. Но пока наем сильных разработчиков продолжается и их жалованье не урезают. По данным Бахаревой, основная масса сокращений пришлась на в travel-сервисы. Гендиректор «Рексофта» Александр Егоров сообщил, что наиболее неустойчивое положение сейчас у туристических, транспортных и логистических компаний.

Гендиректор Sibedge Александр Калинин уточнил, что треть компаний готовы отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а четверть — сократить штат.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) ранее подсчитало, что наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики могут потерять около 17,9 триллиона рублей. Без работы рискуют остаться до 15,5 миллионов человек.