«Капсулу времени» для передачи цифровых данных наследникам создадут в России

Российские разработчики создают сервис «Капсула времени», который позволит передать своим наследникам цифровую информацию. Проект представят на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде.

Сервис будет создан с использованием технологии блокчейн, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

«„Капсула времени“ позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам — и спустя годы передавать их наследникам», — говорится в сообщении.

Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова. Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что сейчас они создают сайт проекта, на котором пользователи смогут хранить зашифрованную информацию с условием ее передачи конкретным лицам через определенный срок. Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки.

В «Капсулу времени» можно будет помещать пароли, фотографии, тексты, видеообращения, координаты расположения ценных вещей для передачи по наследству. Пользователь сервиса отправляет ссылку на «капсулу» получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. «Капсула времени» откроется только в указанный срок.