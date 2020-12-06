Капсулу с грунтом астероида Рюгу забрали с полигона в Австралии

В ведомстве уточнили, что объект был обнаружен в 04:31 по японскому времени (22:31 мск). С рассветом капсулу подняли. Следующим шагом будет отправка в Японию, где ее вскроют и исследуют содержимое.

Грунт с поверхности астероида Рюгу собрал японский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»). Он сбросил капсулу на землю, после чего направился на новую космическую миссию.

Зонд «Хаябуса-2» запустили к астероиду в конце 2014 года. Он дважды садился на поверхность Рюгу, один раз произвел подрыв грунта, чтобы получить образцы из недр астероида.

Диаметр астероида Рюгу (по-японски «Дворец дракона») составляет около 900 метров. Он относится к самому распространенному из изученных классов подобных космических тел. В них присутствует большое количество углерода, а на поверхности можно обнаружить частички воды. Орбита астроида проходит рядом с орбитами Земли и Марса.