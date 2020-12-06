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    06 декабря 2020, 02:12

    Капсулу с грунтом астероида Рюгу забрали с полигона в Австралии

    Кирилл Фролов

    Поисковая группа забрала капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности астероида Рюгу. Капсула приземлилась в субботу на территории полигона Вумера в Южной Австралии, сообщило Японское космическое агентство.
    Капсулу с грунтом астероида Рюгу забрали с полигона в Австралии

    В ведомстве уточнили, что объект был обнаружен в 04:31 по японскому времени (22:31 мск). С рассветом капсулу подняли. Следующим шагом будет отправка в Японию, где ее вскроют и исследуют содержимое.

    Грунт с поверхности астероида Рюгу собрал японский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»). Он сбросил капсулу на землю, после чего направился на новую космическую миссию.

    Зонд «Хаябуса-2» запустили к астероиду в конце 2014 года. Он дважды садился на поверхность Рюгу, один раз произвел подрыв грунта, чтобы получить образцы из недр астероида.

    Диаметр астероида Рюгу (по-японски «Дворец дракона») составляет около 900 метров. Он относится к самому распространенному из изученных классов подобных космических тел. В них присутствует большое количество углерода, а на поверхности можно обнаружить частички воды. Орбита астроида проходит рядом с орбитами Земли и Марса.