«Калашников» представит ружье, которое сможет синхронизироваться с гаджетами

Концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье, которое может синхронизироваться со смартфоном, следует из информации на странице производителя в социальной сети «ВКонтакте».

За основу разработчики взяли гладкоствольное ружье МР-155. У новой разработки есть возможностью синхронизироваться с различными мобильными устройствами.

Инновационное ружье представят на военно-техническом форуме «Армия-2020», который будет проходить в с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

На странице концерна опубликована видеозапись, на кадрах можно увидеть разработку. На ней установлен экран, который и помогает синхронизации с гаджетами.

Ранее сообщалось, что «Калашников» представит на форуме «Армия-2020» экспериментальный автомат АК-19, который предусмотрен для патрона калибра 5,56 миллиметра, применяемого бойцами НАТО.