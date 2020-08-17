«Калашников» представил новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Видео

На опубликованных кадрах видно, как испытатель стреляет из новинки. Кроме того, показана каждая деталь экспериментального автомата.

Согласно представленным данным, длина ствола нового оружия составляет 415 миллиметров, масса — 3,35 килограмма. Кроме того, автомат оснастили облегченным телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, а щелевой пламегаситель позволяет быстро надеть глушитель.

Как сообщило РИА «Новости», новый автомат разработан в рамках программы «Ратник». Он станет частью нового комплекса оснащения российских военных. «Калашников» представит новый автомат на форуме «Армия-2020». Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Для публики форум начнет работать с 27 августа.