Юбилей для операторов: ровно 30 лет назад состоялся первый звонок из России по мобильнику

Сотовая связь в России отмечает важную дату: ровно тридцать лет назад в стране состоялся первый разговор по мобильному телефону. Как уточнила «Российская газета», говорили между собой очень известные люди — мэр Ленинграда Анатолий Собчак и его коллега из Сиэтла Норман Райс.

Все произошло в 1991 году, но знаменательная дата теперь совершенно забылась на фоне событий с распадом СССР. Тем не менее, именно 9 сентября состоялась первая для России телефонная беседа по мобильному. Собчак проговорил с Райсом на английском всего несколько минут.

Этот звонок обслуживал первый отечественный оператор — «Дельта Телеком». Он создавался совместными силами отечественных и американских компаний. Организовал звонок Леонид Рейман, который в будущем возглавит российское Министерство связи.

Собчак тогда говорил по одному из первых аппаратов Nokia Mobile Phones модели Mobira MD 59-NB2. Телефоны того времени невозможно сравнить с теми, к которыми привыкли люди в современности. Вес мобильника Собчака достигал трех килограммов.

С этого момента мобильная связь в России начала активно развиваться. Сначала потребителями были только крупные компании, богатые бизнесмены и иностранцы. Для всех действовал единый тариф. Поначалу абонентов было не более 1500, и цены для них были очень внушительными. Подключиться к мобильной сети стоило примерно пять тысяч долларов. Это вместе с трехкилограммовым телефоном.

Сегодня едва ли найдется россиянин, который не пользуется мобильником. Связь стала доступной, телефоны — мультифункциональными. Современность нельзя представить без сотовой связи, которая 9 сентября 1991 года впервые была опробована в России.

Хотя доктор Мясников считает, что появление мобильной связи ударило по здоровью. Когда не только заказ продуктов, но и секс можно проводить по телефону, страдает качество реальной жизни и физическая форма людей, уверен медик. Еще он сетует, что в интернете что ни напиши — люди все равно в это поверят.