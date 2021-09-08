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    08 сентября 2021, 16:21

    Мясников рассказал, чем опасны интернет, смартфоны и лифты

    Арина Бобкова

    Современные технологии вместе с удобством могут принести современному человеку множество проблем со здоровьем. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, какие опасности таит в себе современный мир.

    Мясников рассказал, чем опасны интернет, смартфоны и лифты

    Ученые смогли установить, что жители мегаполисов наиболее подвержены стрессу. По мнению Мясникова, самыми вредными новшествами для человеческого здоровья являются мобильный телефон, лифт, интернет.

    «Интернет нас окончательно обездвижил, сделал роботами: секс по телефону, заказ еды по телефону, платежи по интернету. Ты можешь быть без рук-без ног и при этом счастлив и хорош. Прекрасно для домашних животных типа черепашек или кактусов. Но активных людей это губит и способствует возникновению множества болезней», — рассказал врач.

    Врач заметил также, что развитие интернета способствует тому, что у человека пропадает критическое мышление. По его словам, от интернета образуется зависимость. Из-за этого человек с легкостью воспринимает и принимает на веру любую информацию.