Мясников рассказал, чем опасны интернет, смартфоны и лифты

Современные технологии вместе с удобством могут принести современному человеку множество проблем со здоровьем. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, какие опасности таит в себе современный мир.

Ученые смогли установить, что жители мегаполисов наиболее подвержены стрессу. По мнению Мясникова, самыми вредными новшествами для человеческого здоровья являются мобильный телефон, лифт, интернет.

«Интернет нас окончательно обездвижил, сделал роботами: секс по телефону, заказ еды по телефону, платежи по интернету. Ты можешь быть без рук-без ног и при этом счастлив и хорош. Прекрасно для домашних животных типа черепашек или кактусов. Но активных людей это губит и способствует возникновению множества болезней», — рассказал врач.

Врач заметил также, что развитие интернета способствует тому, что у человека пропадает критическое мышление. По его словам, от интернета образуется зависимость. Из-за этого человек с легкостью воспринимает и принимает на веру любую информацию.