«Яндекс.Еда» сообщила об утечке пользовательских данных

Служба доставки быстрого питания «Яндекс.Еда» предупредила об утечке данных пользователей. В Сеть попали телефоны клиентов и информация о сделанных заказов.

Банковских и платежных данных, а также логинов и паролей проблема не коснулась, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис.

«Они в безопасности», — заверили в «Яндекс.Еде».

Служба пообещала предотвратить распространение сведений о сделанных заказах и сообщила, что поставила в известность о случившемся правоохранительные органы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о мощной DDoS-атаке на сайты организаций и учреждений города. Предприятиям, не поддержавшие призывы в пользу Украины, угрожают.

Власти столицы отметили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения нормального функционирования Москвы и защиты ее жителей. На призывы провокаторов Собянин попросил не поддаваться.