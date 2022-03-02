«Яндекс.Еда» сообщила об утечке пользовательских данных
«Известия»: телефоны клиентов «Яндекс.Еды» утекли в Сеть
Служба доставки быстрого питания «Яндекс.Еда» предупредила об утечке данных пользователей. В Сеть попали телефоны клиентов и информация о сделанных заказов.
Банковских и платежных данных, а также логинов и паролей проблема не коснулась, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис.
«Они в безопасности», — заверили в «Яндекс.Еде».
Служба пообещала предотвратить распространение сведений о сделанных заказах и сообщила, что поставила в известность о случившемся правоохранительные органы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о мощной DDoS-атаке на сайты организаций и учреждений города. Предприятиям, не поддержавшие призывы в пользу Украины, угрожают.
Власти столицы отметили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения нормального функционирования Москвы и защиты ее жителей. На призывы провокаторов Собянин попросил не поддаваться.