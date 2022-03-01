«Нас пытаются расколоть». Собянин сообщил о DDoS-атаках на московские интернет-ресурсы

Москва подверглась мощной DDoS-атаке. Ее обрушили на сайты организаций и учреждений столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Столичный градоначальник подчеркнул, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, не поддержавших призывы в пользу Украины, получают угрозы. Их заваливают жалобами и фейками.

«Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством», — сказал Собянин.

Большая часть информационного потока, заметил мэр Москвы, идет из-за границы. Ее осуществляют боты.

«На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака», — добавил градоначальник.

Он подчеркнул, что стоят за этим профессионалы и крупные системные структуры. Собянин упомянул и экономические санкции, которые в том числе направлены против простых россиян.

«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей», — пообещал мэр, попросив не поддаваться на призывы провокаторов.

Собянин предупредил, что попытки организовать уличные беспорядки городские власти будут «последовательно пресекать». Москва продолжит реализацию всех городских программ и свое развитие.

«Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет», — заключил он.