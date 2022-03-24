«Яндекс.Еда» позволит клиентам удалять свои личные данные

Клиенты сервиса «Яндекс.Еда» смогут сами удалять накопленную о себе информацию. Такое решение приняли после утечки личных данных пользователей. Об грядущих изменениях руководитель проекта Роман Маресов рассказал в своем блоге.

«В скором времени мы подключим „Еду“ к инструменту для управления данными, который „Яндекс“ запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда», — сообщил Маресов.

Глава «Яндекс.Еды» назвал утечку данных, произошедшую в феврале, беспрецедентной. Он отметил, что компании стало известно об этом 28 февраля, о чем уже на следующий день предупредили пользователей, но было поздно. Сначала в интернете появился массив со сведениями о заказах, содержащий адреса, номера телефонов и имена в том виде, в котором они были указаны в сервисе. А потом злоумышленники запустили сайт и перенесли все эти данные на интерактивную карту.

«При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве, — например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные „Еды“ с данными, утекшими из других компаний», — отметил Маресов.

Накануне Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными. Сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее «360» рассказал, как защитить себя после утечки данных «Яндекс.Еды».