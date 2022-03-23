РКН составил протокол на «Яндекс.Еду» после утечки данных

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту, на котором публиковались личные данные клиентов сервиса «Яндекс.Еда». В отношении самой компании РКН составил административный протокол, теперь ей грозит штраф, передал ТАСС.

В Роскомнадзоре составили на ООО «Яндекс.Еда» протокол о нарушении законодательства в сфере персональных данных. В РКН отметили, что компания ранее уже подтвердила факт утечки данных клиентов.

«Яндекс.Еде» грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. Точную сумму определит суд.

Ресурс, на котором выложили утекшую базу, внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. На сайте была опубликована карта с указанием личных данных клиентов «Яндекс.Еды», включая имена и фамилии, телефоны, адреса заказов с указанием дома, подъезда, квартиры и даже номера домофона, а также суммы трат за последние шесть месяцев.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных 1 марта. В компании заявили, что причиной стали недобросовестные действия одного из сотрудников, пообещав повысить безопасность.