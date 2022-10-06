«Яндекс» убрал границы регионов из приложения с картами | 360°

Технологии 06 октября 2022, 23:37 Поделиться Telegram

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Viber «Яндекс» убрал границы регионов из приложения с картами «Яндекс.Карты» перестали показывать границы регионов Pixabay

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Сервис «Яндекс.Карты» перестал показывать границы регионов. Представители компании рассказали, что взяли курс на развитие физико-географических карт, сообщил РБК.

«Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь», — заявили в «Яндексе». Там добавили, что сервис с картами является универсальным городским сервисом. Он должен помогать находить конкретные места, строить автомобильные маршруты и выбирать общественный транспорт, поэтому произошли такие изменения.

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Из приложения исчезли границы Москвы и Подмосковья, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, сообщило РИА «Новости». По данным издания, республики по-прежнему именуются как Донецкая и Луганская области. В то же время границы ряда городов еще доступны — например, Минска, Лондона и ряда других европейских столиц.

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Ранее руководство «Яндекса» сообщило об отказе от новостного агрегатора. Компания решила развивать страницу ya.ru в качестве главной.

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