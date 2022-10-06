«Яндекс» убрал границы регионов из приложения с картами | 360°

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Мир
07 октября 2022, 00:57
Мораторий на повышение цен установили в Белоруссии
Путешествия
07 октября 2022, 00:55
Россиянам назвали страны, в которые можно улететь прямым рейсом
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Мир
07 октября 2022, 00:30
Азербайджан и Армения заключат мир до конца года
Мир
07 октября 2022, 00:29
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти глубоко унизило Байдена — СМИ
Путешествия
07 октября 2022, 00:14
Дешевые путевки вернулись на российский рынок
Криминал
07 октября 2022, 00:07
Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который разжигал межнациональную ненависть в автобусе
Мир
07 октября 2022, 00:01
Миротворец, старший брат и сильный политик. Что говорили о Владимире Путине мировые лидеры
Спецоперация
06 октября 2022, 23:51
Мусорщиков предложили освободить от частичной мобилизации
Деньги
06 октября 2022, 23:40
Аналитик Виталий Исаков посоветовал не хранить деньги в валюте