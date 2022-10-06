«Яндекс» убрал границы регионов из приложения с картами | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 00:57

Мораторий на повышение цен установили в Белоруссии

Путешествия

07 октября 2022, 00:55

Россиянам назвали страны, в которые можно улететь прямым рейсом

Реклама

Мир

07 октября 2022, 00:30

Азербайджан и Армения заключат мир до конца года

Мир

07 октября 2022, 00:29

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти глубоко унизило Байдена — СМИ

Путешествия

07 октября 2022, 00:14

Дешевые путевки вернулись на российский рынок

Криминал

07 октября 2022, 00:07

Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который разжигал межнациональную ненависть в автобусе

Мир

07 октября 2022, 00:01

Миротворец, старший брат и сильный политик. Что говорили о Владимире Путине мировые лидеры

Спецоперация

06 октября 2022, 23:51

Мусорщиков предложили освободить от частичной мобилизации

Деньги

06 октября 2022, 23:40

Аналитик Виталий Исаков посоветовал не хранить деньги в валюте

Технологии

06 октября 2022, 23:37

«Яндекс» убрал границы регионов из приложения с картами

«Яндекс.Карты» перестали показывать границы регионов

Читать 360tv в

Сервис «Яндекс.Карты» перестал показывать границы регионов. Представители компании рассказали, что взяли курс на развитие физико-географических карт, сообщил РБК.

«Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь», — заявили в «Яндексе». Там добавили, что сервис с картами является универсальным городским сервисом. Он должен помогать находить конкретные места, строить автомобильные маршруты и выбирать общественный транспорт, поэтому произошли такие изменения.

Реклама

Из приложения исчезли границы Москвы и Подмосковья, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, сообщило РИА «Новости». По данным издания, республики по-прежнему именуются как Донецкая и Луганская области. В то же время границы ряда городов еще доступны — например, Минска, Лондона и ряда других европейских столиц.

Реклама

Ранее руководство «Яндекса» сообщило об отказе от новостного агрегатора. Компания решила развивать страницу ya.ru в качестве главной.

Яндекс

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама