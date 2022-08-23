«Яндекс» заявил об отказе от новостного агрегатора

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«После закрытия сделки по продаже медийных активов — „Дзена“ и „Новостей“ — ya.ru станет основной точкой входа в „Поиск“, „Почту“ и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя „Яндекс ID“», — сообщили в компании.

Бывшая ранее главной страницей «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», приложение для iOS продолжит работу, но без «Дзена» и Новостей»

В VK заявили, что сделку по покупке у «Яндекса» сервисов «Дзен» и «Новости» закроют до конца этого года, как только получит все необходимые одобрения от регуляторов. Компания таким образом приобретет права на технологии и соответствующие товарные знаки.

Глава «Яндекс Еды» Роман Маресов сообщил, что Delivery Club, после сделки VK и «Яндекса», продолжит работу под своим брендом, приложение и сайт также останутся.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило компаниям «Яндекс», VK и Ozon льготные кредиты на общую сумму 130 миллиардов рублей. Этими деньгами они рассчитаются с держателями еврооблигаций,