Изобретен первый смартфон со встроенной боковой камерой

Первый смартфон со встроенной в боковую панель камерой запатентовала компания Oppo. Сведения о патенте были обнаружены в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Как сообщило нидерландское издание LetsGoDigital, согласно представленной схеме, в торце телефона проделывается перфорация под камеру. Благодаря ей гаджет сможет снимать объекты, находящиеся сбоку от него.

Это изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов, говорится в описании патента. При движении объекта в сторону снимающему не придется поворачивать смартфон, поскольку объект попадет в поле зрения боковой камеры. Кроме того, с помощью подобной конструкции можно будет делать объемные снимки.

Такое решение, по словам инженеров компании Oppo, является недорогим, а также не требует установки дополнительного объектива.

В боковой части смартфона будет установлена система зеркал, при этом сниматься изображение будет на основную камеру.

Намерена ли Oppo применить это изобретение в реальных смартфонах, не сообщается.

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