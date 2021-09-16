Эксперт рассказал, как не облучиться от мобильного телефона

Эколог Антон Ястребцев для радио Sputnik рассказал о технике безопасности, которую нужно соблюдать, пользуясь мобильным телефоном. Он объяснил, что иногда излучение, исходящее от смартфона, усиливается, и его нужно держать подальше от головы.

Когда мобильные телефоны только вошли в обиход было много разговоров о том, что из-за излучения они якобы могут спровоцировать рак. Эти сведения не подтвердились, а мобильные телефоны перед выпуском на рынок проходят различные проверки безопасности. Однако соблюдать осторожность все же стоит.

«Нужно учитывать, что вред от телефонов до конца еще не изучен. Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра. Большинство приборов сертифицируются на предмет воздействия на человека на расстоянии полуметра. На этом расстоянии влияние небольшое», — сказал Ястребцев.

Он добавил, что там, где плохое покрытие сети, например, за городом, излучение телефона усиливается, и в таких местах нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы он не находился слишком близко к голове. А тем, кто часто разговаривает по телефону, эксперт посоветовал обзавестись беспроводным наушниками.