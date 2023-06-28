Технологии 28 июня 2023, 07:34 Искусственный интеллект назвали таким же опасным, как пандемии и ядерная война The Week: развитие искусственного интеллекта приведет к уничтожению человечества Freepik

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Развитие искусственного интеллекта грозит человечеству вымиранием. По опасности для жизни на Земле его сравнили с пандемиями и ядерной войной, сообщило издание The Week.

Британский ученый Джеффри Хинтон, которого прозвали крестным отцом искусственного интеллекта, заявил, что массовые потрясения и уничтожение человечества из-за «восстания машин» перестали быть научной фантастикой. По его мнению, развитие технологий действительно несет смертельную опасность для людей. Причем если раньше он прогнозировал это через 30 лет, то теперь, с нынешними темпами развития нейросетей, сократил этот срок до пяти лет.

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Такое же мнение высказали другие специалисты. Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны.

Пока искусственный интеллект обучается и не так опасен. В компании «Геоскан» опровергли информацию об угрозе восстания беспилотников на их основе.