Технологии 23 июня 2023, 11:26 «Интеллект не осознающий». Восстание беспилотников посчитали невозможным Глава «Геоскан» Семенов исключил восстание беспилотников с искусственным интеллектом РИА «Новости»

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Беспилотники с искусственным интеллектом могут думать, но не осознавать происходящее, поэтому восстание БПЛА невозможно. Руководитель компании «Геоскан» Алексей Семенов сказал об этом РИА «Новости».

Основанная им компания стала одним из крупнейших производителей БПЛА в России. Он сказал, что несмотря на высокий уровень развития технологий, беспилотники не смогут восстать, так как не способны этого сделать. Эти аппараты являются глазами искусственного интеллекта, который еще только собирает данные и обучается.

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«Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий. Есть понятие „думать“, есть понятие „осознавать“, это не одно и то же», — объяснил он.

Алексей Семенов сказал, что искусственный интеллект в дронах работает по написанной человеком программе. Поведение БПЛА зависит от того, что в нее заложили. Глава «Геоскана» призвал бояться создателей беспилотников, а не аппараты.

Во время испытаний в США беспилотник чуть не уничтожил своего оператора, потому что тот помешал ему исполнить миссию — уничтожить систему ПВО условного противника, сообщил «Царьград».