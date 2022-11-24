Технологии 24 ноября 2022, 16:43 Искусственный интеллект начнут применять в России для роста продолжительности жизни Путин: Россия будет стремиться к росту продолжительности жизни, используя инструменты ИИ РИА «Новости»

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Одной из задач, которая стоит перед Россией, является увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет и более, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что усилия для этого будут прикладываться и дальше. В частности, планируется использовать технологию искусственного интеллекта.

«Безусловно, вхождение в клуб „80+“ — эта задача у нас остается. Мы будем к этому двигаться и идти, будем делать это в том числе с помощью инструментов искусственного интеллекта», — сказал президент в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

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Путин подчеркнул, что здравоохранения является важнейшим направлением деятельности любой страны.

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Если говорить о продолжительности и качестве жизни человека, нужно понимать, что это обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, добавил глава государства.

По словам президента, еще одним плюсом внедрения искусственного интеллекта и роботизации является появление более высококвалифицированных рабочих мест.