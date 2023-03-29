Технологии 29 марта 2023, 13:44 Искусственному интеллекту предрекли регулирование по мере внедрения в жизнь людей Представитель Кремля Песков не поддержал призыв остановить обучение нейросетей Unsplash

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Работу по обучению нейросетей необходимо продолжать, так как это дальнейший путь жизни человечества. Но по мере внедрения искусственного интеллекта в обычную жизнь потребуется принятие специальных правил. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал письмо мировых экспертов IT-сектора и глав крупных технологических корпораций с призывом остановить обучение нейросетей. Среди подписантов оказались владелец Twitter Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

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Песков не согласился с их призывом и подчеркнул, что эту работу необходимо продолжать.

«По мере того, как искусственный интеллект будет расширять свое присутствие в экономике, в повседневной жизни людей, конечно, там потребуется регулирование, это обязательно», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что сегодня развитием искусственного интеллекта занимается целая группа под руководством глав Сбербанка Германа Грефа и Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

«Президент неоднократно говорил о важности этого направления работы и о необходимости ее продолжения, чтобы не допускать отставания России от общемирового уровня тех стран, которые находятся впереди этой гонки», — подытожил Песков.

На сегодняшний день нейросети развиты недостаточно, чтобы их как-то регулировать или внедрять в различные сервисы. Пока они помогают специалистам выполнять рутинные задачи, где машинный повтор оказывается эффективнее, чем если бы этим занимался просто человек. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он подчеркнул, что пока развитие проектов с искусственным интеллектом не находится в той фазе, когда можно предсказать, в какой сфере их начнут использовать.