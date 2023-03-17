Эксклюзив 17 марта 2023, 13:15 🦾 Человек окончательно сольется с ИИ? Смелые прогнозы футуролога и проблемы развития нейросетей Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Щельцин: нейросети избавят человека от рутины freepik

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Известный американский ученый и футуролог Рэймонд Курцвейл заявил, что развитие технологий позволит людям использовать для обмена информацией на расстоянии собственный мозг вместо смартфонов. Помимо этого, мы научимся создавать резервные копии воспоминаний. К 2045 году человек окончательно сольется с искусственным интеллектом, уверен ученый. «360» обсудил эти смелые прогнозы и развитие нейросетевых технологий с генеральным директором АНО «Цифровые платформы» Арсением Щельциным.

Далее — прямая речь.

Проблема элитарности

На сегодня уже достаточно планируемых технологий в этой сфере. Большие деньги вкладывают в такие проекты, в том числе инвесторы, которым необходимы эти изменения как можно скорее для продления жизни или улучшения ее качества.

С другой стороны, вопрос в том, насколько эти технологии будут развиты, потому что не может быть такого, чтобы они вдруг стали массовыми. А если они не будут массовыми, тогда не смогут обрести нужные масштабы по практике применения, чтобы развиваться.

Плюс, если говорить о других форматах интеграции, как правило, это зависит не только от технологической составляющей, но и от внедрения этих технологий в повседневную жизнь людей и бизнеса, желания отраслей применять такие технологии.

Избавить человека от рутины

Думаю, любые сферы, в которых есть рутинные процессы, повторяемые задачи, нуждаются в активном внедрении нейросетей. Дело в том, что в таких областях человеческой деятельности машинный повтор может быть гораздо эффективнее.

Это процессы, которые даже не требуют прохождения теста Тьюринга и так далее.

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На сегодня вопрос в том, что технологии недостаточно развиты для большого масштабирования и интеграции в различные сервисы. Однако начинают, как известно, с малого.

Облачные сервисы уже интегрируют сервисы с искусственным интеллектом, чтобы максимально помочь людям при выполнении каких-то творческих задач, в которых есть рутинные элементы.