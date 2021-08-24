Специалисты выяснили, как заставить старые версии iPhone работать быстрее

От замедления работы старых версий iPhone можно избавиться, если сменить регион на Францию. Производительность процессора увеличивается при этом почти на 9%.

Более быстрое и плавное функционирование устройства лучше всего заметно именно на ранних моделях iPhone, сообщил сайт MyDrivers.

Программа для тестирования производительности устройств AnTuTu показала результат в 286 632 балла для iPhone7. После смены местоположения цифра увеличилась до 298 321. Выросла и производительность процессора — с 78 719 до 85 477, почти на 9%.

В представленном специалистами отчете указано, что подход актуален для некоторых моделей iPad. Производительность актуальной линейки iPhone12 не меняется в зависимости от региона.

По мнению инженера Ши Чао, повышенная производительность может быть обусловлена перезагрузкой устройства после смены региона и не имеет отношения к конкретному местоположению.

Apple получила в 2020 году штраф от французских властей на 25 миллионов евро. Поводом для него стало как раз замедление старых iPhone после обновления iOS. В компании признались, что частоты процессоров снижали намеренно — для сохранения времени автономной работы устройств и их защиты от внештатных выключений.