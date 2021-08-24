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    24 августа 2021, 19:54

    Специалисты выяснили, как заставить старые версии iPhone работать быстрее

    Александра Ломейко

    От замедления работы старых версий iPhone можно избавиться, если сменить регион на Францию. Производительность процессора увеличивается при этом почти на 9%.

    Более быстрое и плавное функционирование устройства лучше всего заметно именно на ранних моделях iPhone, сообщил сайт MyDrivers.

    Программа для тестирования производительности устройств AnTuTu показала результат в 286 632 балла для iPhone7. После смены местоположения цифра увеличилась до 298 321. Выросла и производительность процессора — с 78 719 до 85 477, почти на 9%.

    В представленном специалистами отчете указано, что подход актуален для некоторых моделей iPad. Производительность актуальной линейки iPhone12 не меняется в зависимости от региона.

    По мнению инженера Ши Чао, повышенная производительность может быть обусловлена перезагрузкой устройства после смены региона и не имеет отношения к конкретному местоположению.

    Apple получила в 2020 году штраф от французских властей на 25 миллионов евро. Поводом для него стало как раз замедление старых iPhone после обновления iOS. В компании признались, что частоты процессоров снижали намеренно — для сохранения времени автономной работы устройств и их защиты от внештатных выключений.