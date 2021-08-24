Пользователи iPhone пожаловались на проблемы с предустановкой российских приложений

В августе пользователи iPhone начали жаловаться в Роспотребнадзор и Госдуму на то, что при активации устройства система не позволяет предустановить отечественные приложения и выдает ошибку. Об этом написал «Коммерсант».

Эксперты объяснили, что в случае корректной работы установку таких приложений можно просто пропустить. Как выяснилось, об устранении технических проблем на iOS переговоры с Apple уже ведет Минцифры. Тем не менее компания и дальше сможет обходить требования, потому что возможность закрыть окно выбора не нарушает закон.

Депутат Антон Горелкин в своем Telegram-канале сообщил, что некоторые покупатели заметили, что браузер Safari не дает возможности выбрать российский поисковик. Он сообщил изданию, что в ближайшее время обратится в Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку предустановки отечественного ПО на устройства Apple.

Роспотребнадзор сообщил, что в августе в Единый консультационный центр службы поступило несколько устных и одно письменное обращение от потребителей по этой теме. Ведомство также напомнило, что техника без предустановленного ПО может быть признана некачественной, а потребитель вправе заявить требования о его замене, устранении недостатков или возврате средств за покупку. Компания Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.